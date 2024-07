Elektronisch hulpmiddel in Premier League

De Premier League gaat komend seizoen gebruik maken van elektronische hulpmiddelen, in de vorm van apparatuur die kan bepalen of de bal over de doellijn heen is geweest. Het hulpmiddel is wel alleen voor scheidsrechters, kijkers op tv zullen er niets van zien.

Paul Hawkins, die een systeem ontwikkelde dat momenteel wordt gebruikt bij tennis en cricket, bevestigde tegenover de BBC het bericht. "We hebben een contract met de Premier League om een systeem te ontwikkelen", zei Hawkins. "Het is wel puur voor de scheidsrechters en dus niet voor televisie."

Het zogenoemde "Hawk-Eye System" wordt momenteel ook gebruikt op Wimbledon, het prestigieuze tennistoernooi in Londen, waarmee wordt bepaald of een bal in of uit is. Hawkins verwacht dat het systeem binnen twee jaar in meer competities wordt gebruikt, als het testen succesvol wordt. "Het kostte een aantal jaren bij het tennis van de start van het testen tot het in gebruik nemen van het systeem. Bij het voetbal kunnen we ongeveer dezelfde tijd verwachten", concludeert de ontwikkelaar.