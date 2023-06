Kuhn: "Müller besloot zelf te vertrekken bij Lyon"

Bondscoach Jakob Kuhn van Zwitserland stelt dat Patrick Müller (foto, rechts) zelf de keuze heeft gemaakt om zich bij de nationale ploeg te voegen. De verdediger komt zaterdag in actie tijdens de oefenwedstrijd tegen Slowakije, terwijl zijn werkgever Olympique Lyon die dag de Franse bekerfinale speelt.

De kampioen van de Ligue 1 weigerde Müller vrij te geven voor de oefeninterland, maar de international besloot zelf naar Zwitserland af te reizen. "Hij wil op het EK spelen en we steunen hem in zijn beslissing", aldus Kuhn. "Müller heeft zijn club vrijdag verteld dat hij de bekerfinale niet zal spelen."

Volgens Kuhn kan Müller hiervoor door Lyon niet gestraft worden. De bondscoach wees naar de regels van de FIFA. Daarin staat dat clubs een speler veertien dagen voor het begin van een internationaal toernooi moeten afstaan aan hun land. Het contract van Müller bij Lyon loopt na dit seizoen af. Het is onbekend of de Zwitser nog in aanmerking komt voor contractverlenging.