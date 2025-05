Bouma dit seizoen mogelijk niet meer in actie

Wilfred Bouma moet mogelijk opnieuw onder het mes. De Nederlandse verdediger van Aston Villa blijft sukkelen met zijn enkel, waaraan hij ruim een half jaar geleden geopereerd is. Er blijken nog losse stukjes bot in het gewricht te zitten, die alleen door middel van een ingreep verwijderd kunnen worden.

"Hij moet waarschijnlijk onder het mes. Als dat het geval is, zien we hem dit seizoen niet meer terug", zegt coach Martin O'Neill. "Halverwege volgende week zal duidelijk worden hoe de situatie precies is en of een operatie noodzakelijk is. Maar op dit moment ziet het er naar uit dat een ingreep de beste optie is."

Bouma brak in de zomer zijn enkel en kuitbeen en leek enkele weken geleden eindelijk klaar voor een rentree in het eerste elftal van Aston Villa.