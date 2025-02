Germinal wijt blessures aan veld Anderlecht

Germinal Beerschot is allerminst te spreken over de grasmat van Anderlecht. Beide clubs troffen elkaar afgelopen zaterdag in Brussel, waar de thuisploeg met 4-0 zegevierde. Het duel stond echter vooral in het teken van de blessures die Bart Goor, Tom de Sutter en Tome Pacovski opliepen.

Chris Goossens, de clubarts van Germinal Beerschot, wijst het veld van Anderlecht aan als boosdoener. "Het veld van Anderlecht is deels synthetisch, deels gewoon ingezaaid. Ligt het daaraan? Ik heb geen idee, maar normaal is dit niet", zegt Goossens in Gazet van Antwerpen.

Vooral de kwetsuur van Pacovski is ernstig; de doelman van Germinal Beerschot liep een dubbele beenbreuk op. "Ik heb in 25 jaar nooit iemand een been zien breken zoals Pacovski", aldus Goossens. "Terwijl je zo'n blessure als bij De Sutter normaal alleen bij een heel zware tackle ziet. Op een normaal veld schuif je altijd door."

Anderlecht kan zich niet vinden in de kritiek. "Met alle respect: wij geloven niet dat de analyse van dokter Goossens de juiste is", laat woordvoerder David Steegen weten in Het Laatste Nieuws. "Wij speelden vorig seizoen op hetzelfde veld, met een laag percentage kunstgras. En we zagen nauwelijks blessures."

"Real speelt op kunstgras met een hoger synthetisch percentage dan wij. Daar zouden dan bijna wekelijks ongelukken moeten gebeuren. De blessures van zaterdag lijken me te wijten aan één ding: overmacht."