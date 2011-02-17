Landentoernooien mogen niet achter decoder

Lidstaten van de Europese Unie hebben het recht te verbieden dat EK’s en WK’s voetbal exclusief achter de decoder zijn te zien. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag bepaald. Een EK of WK voetbal ‘is van een aanzienlijk belang’ en moet derhalve op het open net te volgen zijn, stelt het Hof.

De FIFA en UEFA zullen niet blij zijn met dit nieuws. Allereerst vinden ze dat niet álle wedstrijden van groot belang voor het publiek zijn. Ook stellen ze dat de tv-rechten meer opleveren als deze aan betaalzenders worden verkocht dan aan open netten.

De eerste stelling haalt het Hof onderuit door te stellen dat een WK of EK geen losse wedstrijden zijn, maar één evenement is. Uit kijkcijfers blijkt bovendien dat ‘gewone’ duels ook veel belangstelling in de huiskamers wekken.

Overigens was het WK van 2006 in Duitsland in Nederland bij betaalzender Sport1 te volgen, maar dat was toegestaan omdat ook de NOS het toernooi uitzond.