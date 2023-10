Bendtner: "Vlaar of hoe heet-ie gaat spelen"'

Nicklas Bendtner ligt niet wakker van zijn directe tegenstander in het EK-groepsduel van zaterdagavond tegen Oranje. Wie er tegenover hem zal staan, kan de Deense spits niet zo veel schelen. Hij gaat uit van eigen kracht.

"Dvd's van mijn directe tegenstanders kijk ik niet", tekende Voetbal International uitspraken van Bendtner uit de Deense media op. "Ik weet nog wel dat Mathijsen geblesseerd is en nu waarschijnlijk Vlaar, of hoe heet-ie, gaat spelen. Of Bouma. Daar maak ik me niet druk om. Ik richt me op mijn eigen spel."

Dat Oranje twee jaar geleden nog finalist was op het WK, laat de aanvaller koud. "In de finale tegen Spanje heb ik een aantal behoorlijk onfatsoenlijke tackles gezien. Er hadden zeker spelers het veld afgestuurd moeten worden." Later komt hij iets op zijn woorden terug. "Normaliter speelt Oranje verzorgd en aanvallend voetbal. En de tackles? Soms is het noodzakelijk om een flinke tackle te in te zetten, een overtreding te maken. Als dat het beste is voor de ploeg, dan moet het maar."

Bendtner herkent zich niet in het heersende beeld van de Deense media dat de Oranje-spelers arrogant zouden zijn. "Ik ken een aantal spelers, maar kan met daar niet in vinden. Misschien lijkt dat van de buitenkant zo, maar mij is het niet opgevallen."