Djuricic: "Heerenveen weet dat ik niet ga verlengen"

baalt dat SC Heerenveen dit seizoen nog zoekende is naar de goede vorm. De middenvelder stelt dat de Friese club afgelopen zomer te lang nodig had om de selectie op peil te brengen.

"Het hele vorige seizoen hebben we gevochten om Europees voetbal te halen. Toen dat lukte was ik enorm opgelucht", blikt Djuricic (20) terug in De Volkskrant. "Voor mij persoonlijk waren de Europese wedstrijden belangrijker dan de competitie. Maar toen we dit seizoen de voorrondes van de Europa League speelden, kreeg ik het gevoel dat het voor de club helemaal niet belangrijk was. De selectie was nog lang niet op orde."

"Ik was bij Heerenveen gebleven omdat ze me vertelden dat het team behoorlijk versterkt zou worden. Nu hebben we een redelijk team, maar aan het begin van het seizoen nog niet. Hansma (technisch directeur, red.) en Veenstra (voorzitter, red.) zijn goede mensen. Ik weet niet waarom ze het op deze manier doen, maar het is vast in het belang van de club. Voor mij stond toch al vast dat ik aan het eind van dit seizoen vertrek. Dat weet de directie ook."

"Na dit seizoen heb ik nog een contract voor een jaar. Ze weten dat ik niet ga verlengen en ze willen vast nog aan me verdienen. Het is aan mij om dit seizoen te zorgen dat de prijs zo hoog mogelijk wordt", zegt de Serviër. "Het liefst ga ik naar het buitenland. Duitsland of Spanje lijken me mooie competities."