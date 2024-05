Zaakwaarnemer van Kenneth Taylor ziet directie Ajax ernstig tekortschieten

is dit seizoen onvoldoende beschermd door de clubleiding van Ajax, vindt zijn zaakwaarnemer Guido Albers. De middenvelder werd meermaals uitgefloten door de supporters, maar de club schaarde zich niet openlijk achter hem.

“Deze jongen is een Ajacied en speelt vanaf zijn achtste bij Ajax. Hij heeft heel hard moeten werken om bij het eerste elftal te komen”, benadrukt Albers zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. “Erik ten Hag heeft hem twee jaar op de bank gehouden. Daar is helemaal niks mis mee, maar hij kwam er pas in toen Ryan Gravenberch geblesseerd raakte. Dat was geen makkelijk seizoen, maar Ajax sloot het seizoen goed af en werd kampioen. Daarna, onvoorstelbaar genoeg, krijgt hij de hoon van het hele stadion over zich heen.”

Volgens Albers is het onterecht dat Taylor als zondebok werd aangewezen door het publiek. “Aankopen van dertig miljoen worden niet uitgefloten en een jongen van de club, die vanaf zijn achtste voor Ajax speelt, wordt zo benaderd. Hij is ook niet beschermd. Er is niet van de club of niemand van de directie geweest die heeft gezegd: het kan niet wat er nu gebeurt.”

Taylor verkeerde in slechte vorm toen hij werd uitgefloten, maar is inmiddels wel van grote waarde: hij was in de laatste drie competitieduels rechtstreeks betrokken bij vier doelpunten. De prestaties zijn opgevallen in het buitenland, want volgens Albers heeft een Italiaanse club zich officieel gemeld bij Ajax voor Taylor.

