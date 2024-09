FIFA-secretaris Valcke weer uit ziekenhuis

Na vier dagen is Jérôme Valcke ontslagen uit het ziekenhuis van Rio de Janeiro. De secretaris van de FIFA werd donderdag wegens nierproblemen opgenomen in het hospitaal, maar is inmiddels voldoende hersteld om naar huis te mogen.

De 52-jarige Valcke kreeg zijn nierklachten tijdens een inspectiereis door Brazilië, met oog op het wereldkampioenschap van 2014 in het Zuid-Amerikaanse land. De Fransman heeft gisteravond (zondag) het vliegtuig naar Europa genomen.