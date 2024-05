Booy haalt Boi terug naar Cercle Brugge

Na anderhalf jaar afwezigheid keert Frederik Boi terug bij zijn jeugdliefde Cercle Brugge. De rechtervleugelverdediger komt per direct over van OH Leuven. Hij is de tweede defensieve versterking van Cercle deze winter, na Francis Dickoh.

De 31-jarige Boi is afkomstig uit de jeugd van Cercle en speelde in totaal 23 jaar voor de club uit Brugge, voordat hij in de zomer van 2011 overstapte naar Leuven. Daar kwam de verdediger dit seizoen, mede door een blessure, weinig aan spelen toe.

Bij Cercle zit de Nederlander Foeke Booy als hoofdtrainer op de bank.