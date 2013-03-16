Samaras helpt Celtic in blessuretijd aan zege

Celtic heeft met grote moeite de thuiswedstrijd tegen Aberdeen gewonnen: 4-3. Na een uur spelen keek de lijstaanvoerder van de Schotse Premier League nog tegen een 1-3 achterstand aan.

Charlie Mulgrew en Gary Hooper hielpen Celtic daarna weer op gelijke hoogte met de middenmoter. Pas diep in blessuretijd bezorgde de Griekse aanvalsleider Georgios Samaras de thuisploeg de overwinning.

Celtic had de vorige twee competitiewedstrijden, uit tegen Motherwell en Ross County, verloren. Met vijftien punten voorsprong op Inverness CT stevent de topclub nog altijd onbedreigd op de titel af.