Stuttgart neemt Abdellaoue over van Hannover

Mohammed Abdellaoue gaat de komende jaren namens VfB Stuttgart op jacht naar doelpunten. De Noor heeft een contract voor vier jaar getekend en komt over van Hannover 96, dat een transfersom van rond de vier miljoen euro ontvangt.

In het shirt van Hannover maakte Abdellaoue de afgelopen jaren 29 goals in tachtig competitiewedstrijden. "Voor mij is deze transfer een grote stap voorwaarts", zegt de Noor. "Stuttgart is een geweldige club, met goede spelers en een grote historie."

Opvallend genoeg eindigde Stuttgart dit seizoen onder Hannover 96 in de Duitse Bundesliga. Stuttgart werd twaalfde, Hannover sloot het seizoen af op plek negen.