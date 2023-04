'Utrecht-middenvelder Kali heeft hamstring afgescheurd'

Anouar Kali komt dit jaar niet meer in actie voor FC Utrecht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de middenvelder zijn hamstring heeft afgescheurd, meldt het regionale RTV Utrecht. Later deze week volgt een vervolgonderzoek, op basis daarvan wordt besloten hoe het hersteltrajact eruit gaat zien.

Kali liep zijn blessure op in de competitiewedstrijd tegen PSV, hij moest het veld in de tweede helft verlaten. Na het laatste fluitsignaal voelde coach Robby Alflen al nattigheid. "Voor 99 procent zeker heeft hij zijn hamstring gescheurd, dus dat betekent dat hij er na de winterstop pas weer bij is", sprak hij zondag.

Kali (23) was in de eerste maanden van dit seizoen een vaste waarde bij FC Utrecht.