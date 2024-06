Amateurclub maakt speciale shirts na PIK-peptalk

Trainer Ludie Hulshof van vv Buinerveen is dankzij zijn opmerkelijke 'PIK-peptalk' een hit op internet. De hoofdsponsor van de Drentse club speelt handig in op de hype en brengt speciale t-shirts op de markt. De opbrengsten worden in de clubkas gestoken.

Hulshof vroeg van zijn spelers afgelopen zondag plezier, instelling en karakter - oftewel PIK - maar zag daar helemaal niets van terug. Buinerveen verloor de derby tegen vv Buinen met 6-0, inmiddels de negende nederlaag op rij dit seizoen. Hoofdsponsor Dennis Middeljans van Middeljans Sport & Reclame, die ook zelf in het eerste speelt, kwam met het idee van een PIK-shirt. "Je merkt het in het dorp, maar ook in de rest van Drenthe. Iedereen heeft het over de speech van Ludie, die op internet een grote hit is", zegt Middeljans tegen RTV Drenthe. "Op de zaak besloten we om een speciaal shirt te bedrukken."

"We hopen op een ware run natuurlijk. Wat we met het geld gaan doen? Dat gaat naar de club, voor ballen of trainingspakken bijvoorbeeld", aldus Middeljans. Het eerste exemplaar is vanzelfsprekend uitgereikt aan Hulshof. De shirts zijn op de speciale Facebook-pagina van Buinerveen te bestellen.