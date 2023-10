Sporting blameert zich in Albanië, Fiorentina dankt Ilicic

In de Portugese competitie presteert Sporting Lissabon uitstekend. De ploeg van coach Jorge Jesus is na negen speeldagen de koploper in de Primeira Liga, maar bakt er in Europa nog maar weinig van. Sporting Lissabon blameerde zich donderdag in de Europa League met een 3-0 nederlaag bij het Albanese Skënderbeu Korçë.

Sabien Lilaj was met twee doelpunten in de eerste negentien minuten de grote plaaggeest van Sporting Lissabon namens Skënderbeu. Zijn tweede treffer was een strafschop, veroorzaakt door een overtreding van Rui Patrício. De Portugese keeper moest zijn actie met een rode kaart bekopen. Met tien man wist Sporting Lissabon een blamage niet meer af te wenden, Bakary Nimaga maakte er in de 55ste minuut zelfs nog 3-0 van voor de Albanezen.

Sporting Lissabon staat met vier punten uit vier duels teleurstellend derde in groep H. Voor Skënderbeu waren dit de eerste punten in de Europa League-poulefase. Lokomotiv Moskou (acht punten) en Besiktas (zes) vormen de top-twee in de groep. Zij hielden elkaar eerder op de dag in Turkije op een 1-1 gelijkspel.

Evenals Sporting Lissabon presteert ook Fiorentina nog moeizaam in de Europa League. De halvefinalist van het afgelopen seizoen speelt op zich prima, maar stond tot vanavond met drie punten uit drie duels onderaan in groep I. De equipe van trainer Paulo Sousa deed in speelronde vier echter uitstekende zaken, door in Polen met 0-2 te winnen van Lech Poznan. Josip Ilicic was met twee goals, waarvan de eerste een mooie vrije trap was, de matchwinner.

Fiorentina klimt door de winst naar de tweede plaats, het heeft zes punten. Dat zijn er drie minder dan koploper FC Basel, dat met Jean-Paul Boëtius op de bank met 0-2 won bij het Portugese Belenenses. Voormalig FC Twente-speler Marc Janko was met een benutte penalty en de assist bij de 0-2 van Breel Embolo het goudhaantje. Lech Poznan en Belenenses delen met vier punten de derde plaats.