Amauri trekt naar VS, Fiorentina huurt Carlos Sanchez

Amauri vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De 36-jarige Italiaanse aanvaller heeft dinsdag een contract getekend bij Fort Lauderdale Strikers. Die ploeg komt uit in de North American Soccer League, het tweede voetbalniveau in de VS.

Amauri was de afgelopen twee jaar actief voor Torino. Daarvoor was de tot Italiaan genaturaliseerde Braziliaan speler van onder meer Parma, Napoli, Juventus en Fiorentina. Hij speelde één interland voor de nationale ploeg van Italië.

Fiorentina, de nieuwe club van Kevin Diks, huurt de Colombiaanse international Carlos Sanchez van Aston Villa. De 30-jarige middenvelder kwam eerder uit voor Danubio, River Plate, Valenciennes en Elche.