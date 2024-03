NEC geeft Feyenoord 250 extra toegangsbewijzen

NEC geeft Feyenoord 250 extra kaarten voor de onderlinge wedstrijd van komende zondag in De Goffert. Hiermee moet voorkomen worden dat supporters van de Rotterdamse club zich verspreiden over vakken met fans van de thuisclub, wat eerder deze maand wel het geval was bij het bezoek van Feyenoord aan Willem II.

Willem II-aanhangers zochten toen de confrontatie met de Feyenoord-fans in de thuisvakken. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld en er werd zelfs één man over de reling van de tribune gegooid. In plaats van vijfhonderd fans mag Feyenoord er zondag 750 meenemen naar Nijmegen. Vorig jaar werd voor dit duel al dezelfde maatregel getroffen.

Seizoenkaart- en clubkaarthouders van NEC kunnen voor het treffen met Feyenoord niet één, maar twee extra tickets aanschaffen. Dit zorgt wel voor het risico dat deze toegangsbewijzen worden doorverkocht aan Feyenoord-fans. "We hebben onze eigen fans opgeroepen dit niet te doen, omdat het in strijd is met onze huisregels en de reglementen van de KNVB", zegt NEC-woordvoerster Judith Vermulst tegen De Gelderlander.