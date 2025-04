Vardy en Cahill zwaaien af als international van Engeland

stopt als international van Engeland. De 31-jarige spits wil meer tijd besteden aan zijn familie en weet bovendien dat het perspectief op speeltijd gering is. In geval van nood houdt Vardy zich beschikbaar voor Engeland. Naast de speler van Leicester City zwaait ook Gary Cahill (32) van Chelsea af.

"Ik word niet jonger en de bondscoach (Gareth Southgate, red.) wil verjongen", zegt Vardy tegen The Guardian. "Daarmee zijn we ook vierde geworden op het WK. Ik heb tegen Gareth gezegd dat dit het beste moment is om jongere spelers de kans te geven. Dat is ook de weg die hij verder wil inslaan."

Ook het gebrek aan speeltijd bij Engeland speelt een rol in het besluit van Vardy. "Als je iedere week speelt bij je club, wil je ook bij Engeland spelen. Als dat niet gebeurt op deze leeftijd, zoals bij mij het geval is, is het beter om de tijd te besteden aan mijn familie en aan trainingen bij mijn club."

Vardy, die pas drie jaar geleden debuteerde voor The Three Lions, speelde in totaal 26 interlands. Daarin was hij zeven keer trefzeker. Op het afgelopen WK moest Vardy zich schikken in een rol als invaller. Hij had alleen in het groepsduel met België een basisplaats. Scoren deed de Engelsman niet in Rusland.

Ook Cahill stopt als international. Hij speelde 61 interlands en was ook mee op het WK. Alleen in het eerste treffen met de Belgen maakte de verdediger minuten.