FC Utrecht-fans starten doneeractie voor onfortuinlijke De Kogel

Een mooi gebaar in de richting van Leon de Kogel: supporters van FC Utrecht zijn een doneeractie begonnen om de oud-spits van de club financieel te ondersteunen. De voormalig profvoetballer raakte afgelopen zomer zwaargewond bij een auto-ongeluk.

De Kogel werd in een taxi in Malta aangereden en even werd voor zijn leven gevreesd. Inmiddels is hij aan de betere hand, maar doordat zijn club UE Cornella en de verzekeringsmaatschappij van taxichauffeur geen cent overmaken, kampt De Kogel met financiële problemen. Hij is dermate gewond geraakt dat terugkeren op het veld uitgesloten is.

In Utrecht sloeg dat nieuws deze zomer in als een bom. "Het is heel triest wat hem allemaal gebeurt en hoe het vervolgens uitpakt. Ik kon het daarom niet over mijn hart verkrijgen om hem niet te helpen", vertelt initiatiefneemster Carolien van Meel tegen RTV Utrecht. De actie blijft een maand online staan en inmiddels zijn er al duizenden euro's opgebracht.

Van Meel wil meer. Een benefietwedstrijd is een van de targets om te realiseren. Ze is hoopvol. "Iedereen is bereid om een steentje bij te dragen."