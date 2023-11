Spoorboekje: Deadline Day, Real Madrid en Internazionale in actie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 31 januari.

Nieuws

Deadline Day

De mooiste dag van de transferwindow is aangebroken: Deadline Day. Altijd komen er verrassende transfers, wie verkassen er ditmaal nog? En ook zijn er ongetwijfeld deals die op het laatste moment géén doorgang meer vinden, waardoor spelers - langer dan hen lief is - nog bij hun club moeten blijven. Wat gaat er gebeuren? FCUpdate.nl houdt u op de hoogste van al het laatste transfernieuws.

Wedstrijden

Internazionale - SS Lazio (21.00 uur)

Het Internazionale van Stefan de Vrij hoopt de vierde en laatste ploeg te worden die zich plaatste voor de halve finale van de Coppa Italia. Eerder kwalificeerden AC Milan, Fiorentina en Atalanta Bergamo zich al voor de laatste vier van het Italiaanse bekertoernooi. Internazionale treedt vanavond tegen SS Lazio overigens aan zonder De Vrij - hij behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Girona - Real Madrid (21.30 uur)

Met de nodige moeite won Real Madrid vorige week in eigen huis van Girona in de Copa del Rey: 4-2. Toch is dat nog zeker geen garantie dat De Koninklijke wel even de volgende ronde gaat halen, gezien de matige geschiedenis van de laatste jaren in de beker. Bovendien speelde de ploeg in La Liga eerder dit seizoen al gelijk tegen FC Barcelona en Atlético Madrid, al is er vanavond een nog grotere stunt nodig.

Voetbal op tv

20.30 uur: 1. Union Berlin - 1. FC Köln, FOX Sports 4, live verslag van het duel in de 2. Bundesliga

21.30 uur: Girona - Real Madrid, Ziggo Select, live verslag van het duel in de Copa del Rey