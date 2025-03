Degradatiezorgen ADO: "Ik heb niet vaak in deze situatie gezeten"

maakt zich zorgen over de huidige situatie van ADO Den Haag. De Hagenaren gingen zondagmiddag met 1-0 onderuit tegen FC Groningen en zijn daardoor gezakt naar de veertiende plaats. Immers weet dat ADO spannende weken tegemoet gaat.

Met nog acht wedstrijden te gaan heeft ADO slechts een voorsprong van drie punten op nummer zestien De Graafschap. De huidige vorm baart daarnaast zorgen: de ploeg van trainer Fons Groenendijk won geen van de laatste vier wedstrijden. "Ik heb niet vaak in deze situatie gezeten", zegt Immers in gesprek met Omroep West.

De middenvelder, die een eigen doelpunt scoorde in Groningen, hamert op het collectief. "We moeten met zijn allen bij elkaar blijven. Een groep zijn en positief blijven. Niet naar elkaar wijzen. We moeten als team er alles aan doen."