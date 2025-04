Uitblinker Koselev voorkomt nog grotere nederlaag van Moldavië

Een uitblinkende (rechts op foto) heeft een nederlaag van Moldavië tegen Turkije niet voorkomen. De doelman van Fortuna Sittard moest maandagavond in het EK-kwalificatieduel vier keer de bal uit zijn doel halen, maar hield hij met een paar knappe reddingen grotere schade beperkt en werd het 'slechts' 4-0.

Hoogtepunt voor Koselev was zijn gestopte penalty in de 53ste minuut. Hij haalde het schot van Burak Yilmaz (links op foto) uit de rechterhoek. Dat Koselev direct daarna in de fout ging bij een hoekschop en Turkije alsnog scoorde, betekende dan ook een smetje op zijn optreden. Koselev kwam te enthousiast uit bij een corner van Enschedeër Deniz Türüç en kon Cenk Tosun zijn tweede van de avond in het lege doel koppen.

De andere Turkse treffers kwamen op naam van Hasan Ali Kaldirim en Kaan Ayhan, op aangeven van Türüç. Met de overwinning kent Turkije een perfecte start van de kwalificatiecampagne. Na twee wedstrijden heeft het land zes punten, Moldavië staat puntloos onderaan in de groep waarin ook wereldkampioen Frankrijk zit.