Troost-Ekong loopt Afrika Cup-finale mis: "Ik vond Algerije beter"

slaagde er zondagavond niet in om met Nigeria de finale van de Afrika Cup te bereiken. De Nigerianen gingen in Caïro met 2-1 onderuit tegen Algerije. Met een eigen doelpunt werd Troost-Ekong de schlemiel aan Nigeriaanse zijde. "Het is balen, maar ik denk dat ik vrij weinig aan kon doen", aldus de verdediger tegenover FOX Sports.

Volgens de geboren Haarlemmer veranderde een voorzet van richting, waardoor hij de bal per ongeluk achter zijn eigen doelman prikte. "Maar ik denk ook dat we realistisch moeten zijn; ik vond Algerije beter. Ze hebben goede kansen gehad en wij speelden vandaag niet goed. Dat is jammer, want het was een belangrijk moment en we hebben ervoor gevochten om hier te komen."

Nigeria heeft het zelf laten liggen, stelt Troost-Ekong. "Nu baal ik hier nog van, want ik wilde natuurlijk de finale spelen. Maar we moeten woensdag weer spelen (de troostfinale, red.). Het is nu doorbijten. Het liefst wil je iets naar huis meenemen, dan dan moeten je er woensdag staan."