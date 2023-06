Duel tussen Villarreal en Atletico mogelijk in Miami gespeeld

Het Spaanse competitieduel tussen Villarreal en Atletico Madrid wordt mogelijk gespeeld in Miami. De organisatie van de Spaanse competitie is dichtbij een akkoord over het spelen van de wedstrijd op Amerikaanse bodem en ook beide clubs zien dit als een 'historische kans'.

In de geschiedenis van La Liga, de Spaanse competitie, werd er nog nooit een wedstrijd gespeeld buiten de landsgrenzen van Spanje. Volgens de Spaanse krant El Confidencial ligt er inmiddels al een akkoord tussen de La Liga en beide clubs. "Het is goed voor ons om La Liga naar zo'n groot land te exporteren. Atletico heeft er ook geen problemen mee. We hopen dat alles snel in orde is", sprak Fernando Roig, de president van Villarreal.

Afgelopen dinsdag ontmoette José Manuel Llaneza, vice-president van Villarreal, leden van La Liga in Madrid om enkele details te controleren en zijn goedkeuring aan de operatie te geven. Vorig seizoen probeerde La Liga ook al de wedstrijd tussen Barcelona en Girona naar Amerika te brengen, maar na protesten van supporters en spelers vond dat uiteindelijk geen doorgang.

De wedstrijd staat vooralsnog ingepland op 8 december. De bedoeling is dat deze in het Hard Rock Stadium wordt gespeeld. Het stadion biedt plek aan ruim 65.000 toeschouwers en eerder werden hier vijf prestigieuze finales gespeeld om de American Football Super Bowl.