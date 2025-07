'Hekkensluiter SC Paderborn laat oog vallen op Veerman'

gaat mogelijk promotie maken in Duitsland. Volgens Voetbal International heeft SC Paderborn zijn oog laten vallen op de boomlange spits van St. Pauli. Hij moet de Bundesliga-hekkensluiter helpen in de strijd tegen degradatie.

Veerman maakte in de zomer van 2018 de overstap van sc Heerenveen naar St. Pauli. De spits startte goed bij de cultclub, maar liep na een half jaar een ernstige knieblessure. Een lange revalidatieperiode volgde. In oktober maakte hij na tien maanden zijn rentree op het wedstrijdveld.

Na zijn rentree keerde Veerman snel terug in de basis van St. Pauli. Dit seizoen staat hij op vier doelpunten in zeven wedstrijden. Drie van die goals maakte hij in de laatste twee competitieduels voor de winterstop.

Maakt Veerman daadwerkelijk de overstap naar Paderborn, dan komt hij terecht bij een club die afgelopen zomer naar het hoogste Duitse niveau promoveerde. Met twaalf punten uit zeventien wedstrijden staat de promovendus halverwege het seizoen onderaan.