'Ook Willem II stuit op hoge vraagprijs PSV voor Ruiter'

Ook Willem II lijkt af te haken voor Robbin Ruiter. In navolging van sc Heerenveen vinden de Tilburgers de gevraagde transfersom door PSV waarschijnlijk te gortig. Naar verluidt moet de 33-jarige doelman ongeveer vier ton kosten. Willem II hoopt komende maandag, als het aan de voorbereiding begint, wel een nieuwe keeper te hebben.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Het prijskaartje van Ruiter wordt als relatief hoog beoordeeld. De reservekeeper van PSV beschikt in Eindhoven nog over een eenjarig contract. Richting de start van de Eredivisie kan de prijs zakken, maar zolang wil Willem II niet wachten. Na het vertrek van Timon Wellenreuther (Anderlecht) en Michael Woud (verhuurd aan Almere City) hebben de Tricolores dringend behoefte aan een nieuwe doelman.

Willem II rekent er wel op dat het de portemonnee moet trekken voor een keeper. De lijst met transfervrije keepers geeft de club weinig mogelijkheden. 'De meest opvallende naam op het lijstje van transfervrije keepers is Joe Hart, de 75-voudig Engels international. Het dienstverband van de 33-jarige keeper bij FC Burnley zit erop. Al speelde hij maar twee wedstrijden en is hij over zijn top heen, een dergelijke keeper lijkt onbetaalbaar voor de Tilburgers', schrijft het BD.