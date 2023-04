Dit deden de opponenten van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV

De Europese midweek staat weer voor de deur na de interlandbreak. Ajax ontvangt FC Midtjylland in de Champions League, terwijl ook voor PSV, AZ en Feyenoord belangrijke wedstrijden spelen in de Europa League. Het kan weleens een cruciale week worden in de Europese competities voor de Nederlandse clubs. FCUpdate.nl zet op een rijtje hoe de opponenten het dit weekend deden.

Ajax

AGF Aarhus - FC Midtjylland 1-2

Na een mindere periode heeft FC Midtjylland in elk geval op nationaal niveau de goede vorm en koppositie terug. Een overwinning op bezoek bij directe concurrent AGF Aarhus was genoeg voor het heroveren van de eerste plaats, mede omdat de concurrentie punten verspeelde. Kevin Diks deed negentig minuten mee bij de thuisclub, maar zag dat zijn elftal niet verder kwam dan de aansluitingspenalty van Patrick Mortensen na een uur spelen.

Spezia - Atalanta Bergamo 0-0

Atalanta Bergamo heeft vooralsnog niet de goede vorm te pakken zoals vorig seizoen op een gegeven moment aan de hand was. De ploeg van Hans Hateboer en consorten kwam niet tot scoren, mede omdat een treffer van Robin Gosens na een uur werd afgekeurd. Daardoor werd slechts één Serie A-duel gewonnen in de laatste vijf wedstrijden.

Liverpool – Leicester City 3-0

Hoewel Liverpool geteisterd wordt door veel blessures en Mohamed Salah ook nog eens besmet is met het coronavirus, kende de ploeg van Jürgen Klopp geen enkele moeite met Leicester City. Het duel tussen de koploper en de nummer drie van de Premier League was geen moment spannend, met Diogo Jota in absolute topvorm. Zelfs zonder alle sterren is Liverpool nu gedeeld koploper, samen met Tottenham Hotspur.

AZ

Cádiz – Real Sociedad 0-1

Real Sociedad blijft maar winnen. De koploper van de Primera Division had het zondagmiddag niet eenvoudig op bezoek bij het gepromoveerde Cádiz, maar had aan een treffer van Alexander Isak genoeg voor de drie punten (0-3). Zodoende komt de ploeg als koploper vol vertrouwen naar Alkmaar donderdagavond.

{image[343962][right-half][]}Napoli - AC Milan 1-3

Met een zege op AC Milan kon Napoli aansluiten bij de top van de Serie A, maar de ploeg van Gennaro Gattuso maakte geen moment aanspraak op een driepunter. Door een opnieuw ontketende Zlatan Ibrahimovic ging het met 1-3 ten onder, waardoor het blijft hangen in de middenmoot van de competitie.

NK Rijeka

Kwam dit weekend niet in actie en kon zich richten op het bezoek aan Napoli donderdagavond.

PSV

PAOK Saloniki – PAS Giannina 2-1

Omar El Kaddouri was de grote man aan de kant van de komende opponent van PSV. Anders dan de Eindhovenaren won de nummer drie van Griekenland uiteindelijk wél, ook al was het moeizaam. Na een rode kaart voor Rodrigo Erramuspe – de na een half uur de score nog had geopend namens de bezoekers – keerde PAOK het tij in blessuretijd via El Kaddouri.

Granada - Real Valladolid 1-3

Bij winst op Real Valladolid had Granada zich kunnen nestelen in de subtop, maar het verslikte zich lelijk in de vooraf hekkensluiter van La Liga: 1-3. Granada staat nu zesde met veertien punten uit negen duels, met het opmerkelijke doelsaldo van tien goals voor en veertien tegen.

Nea Salamis Famagusta FC - Omonia 2-1

Met twee nederlagen in vijf duels is de ongeslagen status van Omonia in één keer helemaal verdwenen. Ditmaal werd er met 2-1 verloren van Nea Salamis, dat daarvoor nog hekkensluiter was in Cyprus. Omonia staat nu slechts vijfde, met zeven punten minder dan koploper Apollon Limassol en dat is onvoldoende voor Omonia.

Feyenoord

CSKA Moskou - PFK Sotsji 1-1

Door gelijke spelen van Zenit en Spartak had CSKA Moskou de voorsprong op de naaste belagers kunnen vergroten, maar de ploeg van Chidera Ejuke kwam niet verder dan een gelijkspel tegen PFC Sochi. Na vijftien duels is CSKA nog wel altijd de koploper in de Russische Premier League, al weet de ploeg van Dick Advocaat hoe ze het elftal kunnen verslaan.

NK Osijk - Dinamo Zagreb 2-0

Dinamo Zagreb verloor voor het eerst dit seizoen in de competitie en dan ook nog eens in de topper tegen Osijek - een oude bekende van PSV. Het verschil na elf competitieduels is nu drie punten in het voordeel van Dinamo Zagreb, dat ondanks de nederlaag nog wel aan kop staat in Kroatië.

Altach - Wolfsberger AC 0-2

Wolfsberger was al tweeënhalve week niet in actie gekomen, maar de lange onderbreking deerde de Oostenrijkers niet. Twee late goals van Eliel Peretz en Dario Vizinger bezorgden de nummer zeven van de competitie de zege tegen laagvlieger Altach, waar Alex Pastoor nog altijd werkzaam is.