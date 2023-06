VVV versterkt defensie met Zweeds international Da Graca

VVV-Venlo heeft in Kristopher Da Graca de gewenste versterking voor het centrum gevonden. De 22-jarige Zweed maakt de overstap van IFK Göteborg naar de Eredivisie. Da Graca tekent een contact tot de zomer van 2023, met een optie voor nog een jaar. Bij de Zweedse club kwam de verdediger afgelopen seizoen achttien keer in actie.

Da Graca speelde sinds 2017 voor de club uit zijn thuisland, waar hij afgelopen seizoen een van de dragende krachten was. Dat leverde hem zijn debuut op in de nationale ploeg van Zweden. De eenvoudig international kreeg een basisplaats in de oefeninterland tegen Kosovo. Da Graca doorliep de jeugdopleiding van Arsenal, maar brak daar nooit door in het eerste team.

Technisch directeur Stan Valckx is blij met de komst van de verdediger. "Met Kristopher voegen we een verdediger toe aan onze selectie die zowel centraal in de verdediging als op de rechtsbackpositie uit te voeten kan. Daarmee creëren we weer extra opties in onze laatste linie. Kristopher is een dynamische verdediger die lengte en kopkracht in huis heeft, maar ook over snelheid en specifieke verdedigende kwaliteiten beschikt."