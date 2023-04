Grim verwacht versterking bij Willem II: "We zijn er druk mee bezig"

Willem II moest zaterdagavond tegen FC Twente alweer de tiende competitienederlaag op rij slikken. De druk op coach Fred Grim is inmiddels flink toegenomen en de Tricolores zijn in flinke degradatiezorgen verzeild geraakt. In Tilburg is het besef ook gekomen dat het zonder aankopen nog een loodzwaar seizoen gaat worden.

"Ja, het is de bedoeling dat er een aantal nieuwe spelers bij gaan komen", vertelt Grim na afloop van het verloren duel tegen FC Twente voor de camera's van ESPN. "Zij moeten voor een frisse wind gaan zorgen. We zijn er druk mee bezig. Het is niet verstandig om nu op namen in te gaan. We moeten afwachten, maar het team heeft versterkingen nodig om vanuit daar verder te kunnen bouwen."

Ook tegen FC Twente oogde Willem II bij vlagen aanvallend onmachtig. "We wilden het eerste gedeelte van het duel in de wedstrijd komen, compact op eigen helft staan en Twente tot fouten dwingen", legt Grim uit. "Als we dat iets beter hadden gedaan, hadden we één, twee keer kunnen scoren. Door de verliespartijen nemen de jongens een hoop ballast mee het veld in."

Willem II kan even op adem komen nu de Eredivisie komende week stilligt. Vanwege de interlandperiode van Concurrent RKC Waalwijk is op 6 februari de tegenstander in het Koning Willem II-stadion. De voorsprong van Willem II op hekkensluiter PEC Zwolle is inmiddels nog maar zes punten.