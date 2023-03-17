Live voetbal

Burgemeester Rome grijpt direct in en wil Feyenoord-fans buiten de deur houden

Burgemeester Rome grijpt direct in en wil Feyenoord-fans buiten de deur houden
Foto: © ProShots
Dominic Mostert
17 maart 2023, 20:30   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Als het aan de burgemeester van Rome ligt, blijven Nederlandse supporters thuis wanneer AS Roma en Feyenoord elkaar treffen in de Europa League. De twee clubs werden vrijdagmiddag aan elkaar gekoppeld in de kwartfinale van het toernooi. Feyenoord speelt op 13 april eerst voor eigen publiek en hoopt de klus op 20 april te klaren in Stadio Olimpico. De kans lijkt aanzienlijk dat die opdracht voltooid moet worden zonder de eigen fans.

Na de loting zocht burgemeester Roberto Gualtieri direct contact met Matteo Piantedosi, de minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van premier Giorgia Meloni. "Ik heb minister Piantedosi gevraagd om een verbod op uitsupporters van Feyenoord te onderzoeken en om zich streng op te stellen, om zo de stad Rome en het hele land te beschermen", wordt burgemeester Gualtieri geciteerd door de Italiaanse pers.

Gualtieri wijst erop dat er binnenkort inspecteurs naar Rome komen om te beoordelen of de stad een geschikte organisator is van Expo 2030, een wereldtentoonstelling in 2030 waarvoor Rome, Busan (Zuid-Korea), Odesa (Oekraïne) en Riyad (Saoedi-Arabië) zich hebben aangemeld als kandidaat-steden."Dat is nog een reden om voorzichtig te zijn", aldus Gualtieri. "We hebben al ernstige geweldsincidenten meegemaakt. Dat wil je niet, zeker niet op zo'n belangrijk moment voor de stad. Ik heb gemerkt dat de minister bereid is om de juiste maatregelen te treffen."

Supporters van Feyenoord misdroegen zich toen beide clubs tegen elkaar speelden in februari 2015, ook in de Europa League. De zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen werd toen beschadigd. Zes Feyenoord-fans werden veroordeeld tot celstraffen: de rechtbank in Rome achtte bewezen dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen politieagenten.

Keudel85
21 Reacties
1.089 Dagen lid
149 Likes
Keudel85
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

'Na de loting zocht burgemeester Roberto Gualtieri direct contact met Roberto Gualtieri' zozo hij zocht direct contact met zichzelf!

Gusa
1.098 Reacties
1.107 Dagen lid
6.227 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doen we allemaal wel eens op de late avond toch..

PPMS
805 Reacties
1.107 Dagen lid
1 Like
PPMS
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goh wat raar. Oh nee toch niet!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.478 Reacties
1.107 Dagen lid
18.795 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Begrijpelijk, maak duidelijke afspraken dat er ook geen fatsoenlijke mogelijkheid is dat er mensen die kant op komen. Anders krijg je van die Eintracht figuren opeens in je stad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

