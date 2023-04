Hiba Abouk doorbreekt stilzwijgen en kiest duidelijke kant in zaak-Hakimi

Hiba Abouk, de vrouw van Achraf Hakimi, heeft zich voor het eerst uitgelaten over de situatie van haar man. De speler van Paris Saint-Germain wordt beschuldigd van verkrachting van een 24-jarige vrouw.

De betreffende vrouw stapte eind februari naar de politie en hoewel zij weigerde aangifte te doen, werd de zaak in behandeling genomen door het Openbaar Ministerie. Toen de vermeende verkrachting plaatsvond, was Abouk met haar twee kinderen in Dubai. Zij heeft inmiddels een scheiding aangevraagd.

"Ik heb altijd aan de kant van de slachtoffers gestaan en zal altijd aan de kant van de slachtoffers staan. We moeten vertrouwen hebben in het rechtssysteem, zeker gezien de ernst van de beschuldiging", laat Abouk via Instagram weten. "Het spreekt voor zich dat ik in mijn leven altijd aan de kant van de slachtoffers heb gestaan en altijd zal staan."

Hakimi maakt ondanks de zware beschuldigingen deze interlandperiode gewoon deel uit van de selectie van Marokko. Ook bij zijn club Paris Saint-Germain is de rechtsback nog altijd welkom. Hakimi heeft, bij monde van zijn advocaat, tot op heden alle aantijgingen ontkend.