Sneijder droomt hardop: 'Dat zou het mooiste zijn wat er is'

Wesley Sneijder koestert nog altijd de hoop dat hij weer samenkomt met Yolanthe Cabau. In 2019 gingen de voormalig Oranje-international en de actrice uit elkaar na een relatie van elf jaar. In het YouTube-programma Open Kaart vertelt Sneijder dat hij zich niet echt openstelt voor een relatie met een andere vrouw.

"Ik heb geen zin om te daten, om me vast te binden aan iemand", zegt Sneijder daarover. "Omdat ik toch dat gevoel heb van: wie weet komt het goed. Dat zou het mooiste zijn wat er is." Kort na de breuk deed Sneijder pogingen om de relatie te herstellen. "Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar eigenlijk heb ik beseft dat het loslaten belangrijker is. Om vervolgens misschien weer iets op te bouwen."

Sneijder en Cabau hebben samen een kind en hebben 'fantastisch contact'. "Als er dingen spelen, dan vraag ik haar om advies, of andersom. We kennen elkaar het beste. Dat zal ook blijven als we een nieuwe relatie hebben." Hij hoopt dan ook dat er iets kan ontstaan. "Ik ben nu lekker aan het leven. Misschien gebeurt het. Of ik krijg met iemand anders een relatie. Dan is dat ook mooi."

Eerst wil je haar heel erg vastgrijpen, maar ik heb beseft dat het loslaten belangrijker is. Wesley Sneijder

Artikel gaat verder onder video

Als Yolanthe een relatie met een ander zou krijgen, zou Sneijder het 'pijnlijk' vinden. "Ook dat heb ik de afgelopen jaren geaccepteerd. Want ook dat kan gebeuren. Niet dat ik het leuk zou vinden. Ik denk dat zij het andersom ook niet leuk zou vinden. Want je bent zo lang met elkaar geweest, lief en leed gedeeld. Het stukje 'houden van' is er nog steeds. Dat gaat niet zomaar weg. Dus het zou pijnlijk zijn."