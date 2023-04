'Ten Hag voert gesprek met Greenwood en spreekt vonnis uit over verbanneling'

Mason Greenwood is pas vanaf volgend seizoen weer te zien op het trainingsveld bij Manchester United. De club van Erik ten Hag doet een intern onderzoek naar de ingetrokken aanklachten tegen de jonge aanvaller. Dit onderzoek is waarschijnlijk voor de zomer nog niet klaar en tot die tijd keert hij naar alle waarschijnlijkheid nog niet terug.

De 21-jarige spits is sinds januari 2022 geschorst door United, toen voor het eerst beschuldigingen naar voren kwamen van poging tot verkrachting en aanranding die ertoe leidden dat hij werd gearresteerd en aangeklaagd, maar alle aanklachten werden vorige maand door de politie van Manchester ingetrokken. Toch wil United onderzoek gaan doen en daardoor is Greenwood, volgens The Daily Mail, tot het volgende seizoen nog niet te zien op het trainingscomplex.

Artikel gaat verder onder video

Greenwood heeft de afgelopen weken uitgebreide gesprekken gevoerd met de leiding van United waarin de speler zijn wens om zo snel mogelijk terug te keren heeft benadrukt. De jongeling wil graag nog blijven en staat ook nog onder contract tot medio 2025. Ten Hag heeft het probleem tot dusver zorgvuldig vermeden en benadrukt dat het een probleem is voor de hiërarchie van de club, hoewel de trainer ook heeft gesproken met de speler sinds de aanklachten.

De club van Ten Hag worstelt met dit moeilijke ethische dilemma met betrekking tot Greenwood. The Red Devils willen het eigenlijk niet te overhaast beslissen en hopen dat dit nieuws geen effect heeft voor hun strijd voor Champions Leauge-kwalificatie en voor hun campagnes in de FA Cup en Europa League.