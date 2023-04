Van der Gijp pakt Derksen en Genee aan: 'Jullie gedroegen je belachelijk'

René van der Gijp vindt dat Mark Rutte 'belachelijk' is behandeld door zijn tafelgenoten bij Vandaag Inside. De analist ergerde zich met name aan Johan Derksen, die talloze keren opriep tot het vertrek van de premier. Woensdag schuift Rutte opnieuw aan, maar Van der Gijp dreigt die uitzending over te slaan.



"Ik vond het vorige keer echt belachelijk, dat gedoe", zegt Van der Gijp vrijdagavond. "Met drie man op die man, wat moet ik ermee? En niet naar z'n antwoorden luisteren… Waar gaat dit over? Je moet wel naar z'n antwoorden luisteren, lijkt mij, en hem af en toe uit laten praten." Daarmee uit hij ook kritiek op presentator Wilfred Genee.

"Maar je weet toch wat hij gaat zeggen: het is een geweldig land, het gaat hartstikke goed, we doen goede dingen…", antwoordt Genee, waarna Van der Gijp zegt: "Dan moet je vragen of hij z'n bek kan houden. Dat wij alleen tegen 'm praten." Hij hoopt dat Derksen niet op dezelfde manier met Rutte omgaat als in de uitzending van maandag 13 maart. "Jij wil hem hetzelfde behandelen als vorige keer? Dan blijf ik thuis."

"Ik heb hem volgens mij niet raar behandeld", countert Derksen. Van der Gijp vindt van wel. "Jij hebt veertien keer gezegd dat hij weg moest, maar hij is niet achterlijk. Na twee keer heeft hij dat ook in de gaten. Hij is gewoon naar school gegaan, die man. Wat moet hij dan zeggen? 'Ik stap nu op'? Dat hadden jullie het liefst gewild." Genee verdedigt tot slot nog het handelen van hemzelf en Derksen. "De bedoeling van het programma was dat Rutte iets meer zelfreflecterend vermogen zou hebben getoond dan hij vaak laat zien."

Reactie Rutte

Rutte zei na de vorige keer dat hij het leuk vond om aan te schuiven, maar dat één opmerking hem 'te ver ging'. De opmerking van strafrechtadvocaat Job Knoester dat hij Rutte een 'niet-criminele psychopaat' vond, schoot de premier in het verkeerde keelgat.