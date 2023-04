Virgil van Dijk staat voor zijn grootste uitdaging van dit seizoen

Virgil van Dijk heeft geen tijd gehad om bij te komen van zijn interlandperiode met het Nederlands elftal. De aanvoerder van Oranje staat zaterdagmiddag met Liverpool voor de grootste uitdaging van dit seizoen. Van Dijk en zijn teamgenoten gaan namelijk op bezoek bij Manchester City en zullen het beest Erling Haaland in toom moeten zien te houden. Samen met Jacks.nl blikt FCUpdate.nl vooruit op de kraker in het Etihad Stadium.

Manchester City sloeg vorig jaar een gigantische slag op de transfermarkt. Haaland had zich in de punt van de aanval bij Borussia Dortmund in de kijker gespeeld van de volledige Europese top, maar hij had een duidelijke voorkeur voor een overgang naar de kampioen van Engeland. Het huwelijk tussen Manchester City en Haaland is tot op heden een groot succes. De Noor droeg vooralsnog 37 keer het shirt van The Citizens en was al goed voor liefst 42 doelpunten. In twee van zijn laatste drie wedstrijden scoorde hij minstens twee keer.

Bijzonder is het eigenlijk niet meer als Haaland een doelpunt maakt. Het is de laatste weken eerder de vraag hoeveel hij er gaat maken. Zo maakte Haaland er laatst in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig nog vijf en had hij met drie doelpunten een groot aandeel in de 6-0 overwinning op Burnley in de FA Cup. Slechts een paar teams slaagden er dit seizoen in Haaland het scoren te beletten. Brentford, Chelsea en Tottenham Hotspur. Liverpool moest in de League Cup een Noorse treffer toestaan, maar slaagde er tijdens het eerste onderlinge competitieduel wel in hem van scoren af te houden. Liverpool was op 16 oktober met 1-0 te sterk voor Manchester City. Slagen Van Dijk en zijn teamgenoten er wederom in Haaland af te stoppen?

Liverpool en Van Dijk zijn overigens ervaringsdeskundigen wat betreft Haaland in toom te houden. In aanloop naar dit Premier League-seizoen troffen Liverpool en Manchester City elkaar in de finale van de Community Shield. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won met 3-1. Het enige Manchester City-doelpunt werd niet gemaakt door Haaland, maar Julián Álvarez. De Argentijn beleeft evenals Haaland een goed debuutseizoen in Engeland en was al twaalf keer trefzeker. Liverpool en Van Dijk kunnen hun borst dus natmaken, óók als Haaland een mindere dag heeft.

