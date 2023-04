Wilfred Genee ontbreekt bij uitzending van Vandaag Inside; dit is zijn vervanger

Wilfred Genee is niet aanwezig bij de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond. Sam Hagens, die regelmatig als bargast te zien is in de talkshow en ervaring heeft als presentator van HLF8, is zijn vervanger.

"Wie bent u en wat doet u hier?" grapt Johan Derksen in het voorpraatje met Hagens. "Ik ben Sam", antwoordt de vervanger van Genee. "Op het laatste moment kon Wilfred er niet bij zijn, we leggen zometeen uit wat er aan de hand is."