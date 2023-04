Advies voor Feyenoord: 'Maak Slot best betaalde trainer ooit'

Het lijkt bijna onmogelijk voor Feyenoord om Arne Slot te behouden als trainer voor komend seizoen. De oefenmeester gaat in één rechte lijn af op de titel in de Eredivisie en verschillende topclubs hebben naar verluidt wel oren naar de diensten van de trainer uit Bergentheim.

Maar volgens Mikos Gouka, Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad, moet Feyenoord er alles aan doen om Slot te behouden voor de nabije toekomst. "Je weet dat ze hem hier en daar in de gaten houden. Maar het is ook zo - Slot zei het vrijdag nog - dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat hij volgend seizoen niet meer bij Feyenoord zit. De Nederlandse competitie is maar de Nederlandse competitie. De Conference League is ook niet supergroot in Europa, maar valt misschien wel op", aldus Gouka.

"En dan zie je een paar uitslagen in Europa - 7-1, 6-0 (tegen Shakhtar Donetsk en Sturm Graz, red.) - waarbij technisch directeuren hier en daar zullen denken: die moeten we in de gaten houden. Ik denk niet dat hij al op allerlei lijstjes staat, maar ze zullen hem hier en daar wel in de gaten houden. En er zal vast een club aankloppen, zoals met Leeds United al is gebeurd."

Volgens Gouka is het daarom ook maar een kwestie van tijd totdat een club als Leeds United of Tottenham Hotspur doorpakt en de handtekening van Slot weet te bemachtigen. Maar Feyenoord kan ook anticiperen. "Hij verdient best een goed salaris, maar het is ook niet zo dat hij nooit meer ergens anders hoeft te tekenen omdat hij voor de rest van zijn leven binnen is. Waarom zou Feyenoord niet zeggen: we stappen af van wat we normaal aan trainers betalen, gaan echt een categorie hoger zitten en zorgen dat deze trainer blijft?"

In 2022 heeft Feyenoord het contract van Arne Slot al twee keer opengebroken en opgewaardeerd, de oefenmeester ligt formeel vast tot 2025. Maar of hij tot die tijd ook aan het roer staat in Rotterdam-Zuid is nog maar de vraag.