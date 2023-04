'Ajax denkt aan terugkeer van Justin Kluivert en Donny van de Beek'

Ajax lijkt in de persoon van Justin Kluivert een mogelijke versterking te zien. Eerder werd al gemeld dat de Amsterdammers hem op het lijstje hadden staan en inmiddels heeft Ajax een scout naar Spanje gestuurd om hem aan het werk te zien. Dat gebeurde afgelopen weekend bij het duel tussen Valencia en Rayo Vallecano.

Volgens het Spaanse medium AS was er in het Estadio Mestalla iemand van Ajax aanwezig om Kluivert te zien spelen. De toekomst van de handige aanvaller is namelijk onbekend. Kluivert wordt momenteel door Valencia gehuurd van AS Roma, maar bij beide clubs lijkt hij na de zomer niet te spelen. Roma heeft de geboren Zaandammer niet meer nodig, terwijl Valencia hem niet lijkt te kunnen betalen.

De kwakkelende grootmacht uit La Liga heeft wel een optie tot koop van vijftien miljoen euro. Gezien de zwakke financiële situatie van de club is het allesbehalve zeker of dat erin zit voor Los Che. Daarnaast is het nog onduidelijk op welk niveau Valencia komend seizoen speelt. De club staat momenteel op de zeventiende plaats in Spanje. Alleen op basis van doelsaldo staat Valencia boven de streep.

Ajax zou dus ook nog een optie kunnen zijn voor Kluivert, die de jeugdopleiding van de Amsterdammers doorliep. Daarna was hij anderhalf seizoen te bewonderen in het eerste elftal. De afgelopen jaren speelde Kluivert bij Roma, Nice en RB Leipzig. Helaas kon hij daar nooit echt hoge ogen gooien. Dit seizoen gaat het bij Valencia een stuk beter en is hij regelmatig van waarde voor de laagvlieger.

Donny van de Beek

Ajax houdt naar verluidt ook de situatie van Donny van de Beek nauwlettend in de gaten. De middenvelder heeft nog geen potten kunnen breken bij Manchester United en mist de rest van het huidige seizoen door een blessure. United zou volgens Football Insider komende zomer een kleine dertig miljoen euro willen ontvangen voor Van de Beek, die nog tot medio 2025 onder contract staat op Old Trafford.

