'Arsenal aast op dubbelslag en wil met transfervrij tweetal de Champions League in'

Arsenal is in de Premier League op weg naar de eerste landstitel in twintig jaar. Op de achtergrond is manager Mikel Arteta inmiddels druk bezig met zijn selectie voor volgend seizoen, waarin The Gunners ongeacht de uitkomst van de titelstrijd vrijwel zeker zullen terugkeren in de Champions League.

Volgens Nacional is Arteta 'erg dichtbij' het vastleggen van Real Madrid-middenvelder Marco Asensio (27). Hij beschikt in het Bernabéu over een contract dat komende zomer afloopt. Volgens het medium heeft Real-voorzitter Florentino Pérez de hoop op het verlengen van Asensio's verbintenis inmiddels opgegeven. Door verschillende media werd de middenvelder eerder gelinkt aan een geruchtmakende overstap naar FC Barcelona, terwijl ook Liverpool hem met bovengemiddelde interesse zou volgen.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen meldt Football Insider dat ook een tweede transfervrije middenvelder op weg zou zijn naar Arsenal. Het zou gaan om Youri Tielemans (25), momenteel spelend voor Leicester City. Tielemans draagt dit seizoen zelfs regelmatig de aanvoerdersband in het King Power Stadium, maar staat momenteel al zes weken buitenspel met een spierscheuring. Volgens Football Insider houden ook Newcastle United en FC Barcelona de situatie van de 58-voudig Belgisch international in de gaten.

Arsenal staat na 29 gespeelde wedstrijden op 72 punten in de Premier League. Nummer twee Manchester City speelde een wedstrijd minder en heeft een achterstand van zes punten op de Londenaren. Het gat met de vijfde plaats van Arsenals aartsrivaal Tottenham Hotspur bedraagt zelfs 22 punten. Een plek in de groepsfase van de Champions League voor volgend seizoen lijkt Arsenal daarmee nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De laatste keer dat de club uitkwam in het miljoenenbal was in het seizoen 2016-2017.