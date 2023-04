Berghuis zou deze speler terughalen naar Ajax: 'Hij liftte daarmee anderen ook omhoog'

Als Steven Berghuis een van de in de vorige zomer vertrokken spelers zou mogen terughalen naar Ajax, dan zou zijn keuze zijn gevallen op Lisandro Martinez. De buitenspeler van de Amsterdammers werd geconfronteerd met de vraag welke speler de grootste leegte achtergelaten heeft in de selectie.

Berghuis gaf desgevraagd bij Ajax Life aan dat Martinez het meest wordt gemist, al wilde hij daarbij de andere vertrekkers (onder anderen Antony, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui & Sébastien Haller) niet tekort mee doen. “Maar als ik er een mag terughalen, dan is dat Martinez”, stelt Berghuis in de podcast op de vraag van een supporter.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wil de vertrokken spelers niet met elkaar vergelijken. Maar Licha stond elke wedstrijd aan. Hij tolereerde het niet als er één procent minder gegeven werd. Hij liftte daarmee anderen ook omhoog”, zei Berghuis, die de inbreng van Martinez fijn vond. “We combineerden de slimheid en gogme van de Nederlandse spelers, met het grinta van de Latijn Amerikaanse spelers. Dat maakte Ajax zo sterk en dat heb ik vorig jaar zo ervaren.”

Dat is overigens niet de enige reden dat het dit seizoen minder draait en dat Berghuis de kleine Argentijn mist. Want er zijn niet alleen spelers vertrokken in de afgelopen zomer, zo constateert Berghuis. “We moeten ook Marc Overmars en Erik ten Hag niet vergeten, die mij naar Ajax hebben gehaald. Daarin heb ik wat pech gehad, dat er veel mensen zijn vertrokken.”

Berghuis als rechtsbuiten

Verder kwam in het vraaggesprek ook ter sprake op welke positie Berghuis het liefste speelt. Door de blessure van Mohammed Kudus stond hij afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard weer rechtsbuiten en vulde die positie met verve in. “Maar we hadden zeventig procent de bal. Dan kan het goed werken vanaf de rechterflank”, stelt de international van het Nederlands elftal, waar hij in de interlands onder Ronald Koeman ook als rechtsbuiten opereerde.

“Maar tegen Napoli en Union Berin kwam het minder uit de verf, omdat we lager op het veld stonden. Dan heb je echt snelheid nodig aan de flank om tegenstanders pijn te doen”, denkt de voormalig Feyenoorder. Daardoor was de wisselwerking met Antony vorig seizoen fijn aan de rechterkant. “Hij was mijn snelheid en ik gaf hem de ballen in de diepte. Zo probeer je elkaars kwaliteiten beter te maken.”