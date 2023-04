Bergwijn blikt terug: 'Ik ging helemaal uit mijn plaat, dat was het dieptepunt'

Steven Bergwijn blikt in een interview met ESPN terug op zijn grootste dieptepunt van dit seizoen. De aanvaller is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Ajax en kan terugkijken op een wisselend succes. De 25-jarige vleugelspeler begon goed, maar belandde daarna in een vormdip. De thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-1) was volgens Bergwijn illustratief voor de dramatische vorm waarin hij destijds verkeerde.

De geboren Amsterdammer werd na een uur voetbal naar de kant gehaald door de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. Op dat moment draaide Bergwijn door en uitte hij al zijn frustratie op de reservebank. De ex-PSV’er bestempelt dit moment als het grootste dieptepunt van het seizoen. “Ik ging helemaal uit mijn plaat toen ik gewisseld werd. Dat was zeker het grootste dieptepunt. Met alle respect, maar thuis moet je gewoon van Volendam winnen”, stelt Bergwijn.

Bergwijn kijkt niet graag terug naar de vorm waarin hij destijds verkeerde. “Dat was geen fijne periode. Niks lukte in mijn acties, alles zat tegen, ik weet niet wat er aan de hand was”, legt de Ajacied uit. Het wisselmoment tegen Volendam leverde zoals gezegd behoorlijk veel frustratie op bij de aanvaller. “Ik had het gevoel dat ik er toen wel lekker in zat en de wedstrijd misschien wel zou kunnen beslissen”, kijkt Bergwijn terug.

Vertrek Schreuder

Na de remise tegen Volendam kondigde Schreuder zijn vertrek aan bij de regerend landskampioen. John Heitinga nam het stokje over en sindsdien lijkt Bergwijn langzamerhand weer in vorm te raken. De rechtsbuiten scoorde twee keer in zijn laatste twee optredens voor de Amsterdammers. Zijn seizoenstotaal staat op dit moment op elf treffers.