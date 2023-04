Cambuur hoopt tegen beter weten in op wonder tegen Feyenoord

In Leeuwarden staat zondag de hekkensluiter van de Eredivisie tegenover de koploper. SC Cambuur heeft een klein wonder nodig tegen het Feyenoord van Arne Slot om nog enige hoop op lijfsbehoud te behouden. Samen met Jack's blikt FCUpdate.nl vooruit op het duel dat om 16.45 uur begint.

Een blik op het verleden leert dat Cambuur in de Eredivisie nog maar één keer punten overhield aan een wedstrijd tegen de Rotterdammers. Op 23 februari 1994 werd het, in Leeuwarden, 0-0. Een blik op de opstellingen zorgt voor enige nostalgie. Bij Cambuur, getraind door de legendarische Fritz Korbach, stonden latere Feyenoorders Bert Konterman en Jaap Stam in de basis naast spelers als Fred Grim, Hennie Meijer en Marcel Keizer. Feyenoord, onder leiding van Willem van Hanegem, trad aan met onder meer Ed de Goey, Ulrich van Gobbel en John de Wolf, de huidige assistent van Slot.

De kans dat Cambuur zondag voor de tweede keer in de clubhistorie punten afsnoept van de topclub uit Rotterdam-Zuid lijkt minimaal. Na de 4-1 zege op Go Ahead Eagles op 5 maart, ging de Leeuwarder club vier keer achter elkaar onderuit. Vooral de nederlagen tegen het eveneens laaggeklasseerde Excelsior (4-1 in Kralingen) en FC Emmen (1-2 in Leeuwarden) deden pijn voor de ploeg van trainer Sjors Ultee. Zondag is Cambuur dan ook duidelijk niet de favoriet bij Jack's. Inzetten op een verrassende overwinning van Cambuur levert je maar liefst 11.00 keer je inzet op!

Ondertussen zal Feyenoord-trainer Arne Slot op twee gedachten hinken. Enerzijds stelt hij uiteraard het liefst zijn sterkste elf op om geen fout te maken op weg naar de eerste landstitel sinds 2017. Maar aan de andere kant zal Slot ook overwegen een aantal sterkhouders rust te gunnen met in het achterhoofd de return van de kwartfinale tegen AS Roma. Aanstaande donderdag verdedigt Feyenoord in Rome de minimale 1-0 thuiszege op de ploeg van José Mourinho. Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat Danilo in de punt van de aanval weer eens minuten krijgt ten koste van Santiago Giménez, die na de winterstop de strijd om de spitspositie in zijn voordeel besliste. Denk jij dat Danilo zondag het eerste doelpunt van de wedstrijd gaat maken? Dan keert Jack's je 4.10 keer je inzet uit!

