Slot voert één wijziging door bij Feyenoord na Europese zege

Arne Slot begint zondagmiddag met één andere naam aan het uitduel tegen SC Cambuur ten opzichte van de gewonnen Europese wedstrijd tegen AS Roma. Igor Paixo vervangt Alireza Jahanbakhsh, die donderdag niet al te sterk was tegen de Romeinen.

Een week geleden mocht Paixao ook in de basis beginnen bij Feyenoord, maar dat had te maken dat kort voorafgaand aan de wedstrijd bleek dat Jahanbakhsh niet fit genoeg zou zijn om te starten. Tegen Roma begon de ervaren buitenspeler wel weer, maar nu draait Slot de rollen toch weer om. Paixao krijgt de kans en stelde vorige week niet teleur toen Slot hem tegen RKC in de basis opstelde. De Braziliaan was direct trefzeker.

Verder voert de oefenmeester van Feyenoord geen wijzigingen door binnen zijn ploeg. Justin Bijlow staan net als donderdagavond op goal. De sluitpost was een langere tijd geblesseerd, maar kreeg in de Europa League direct het vertrouwen van Slot om in de basis te beginnen. In Leeuwarden wacht zijn rentree in de Eredivisie.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Paixao, Gimenez, Idrissi