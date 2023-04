De vermoedelijke opstellingen van Feyenoord, Ajax en PSV

Feyenoord kan zondagmiddag een volgende stap zetten in de titelstrijd. Net als Ajax en PSV komt de ploeg van Arne Slot in actie en ondanks dat het uitduel met SC Cambuur tussen de ontmoetingen met AS Roma zijn, worden er geen veranderingen verwacht. Hetzelfde geldt voor de opstelling van Ajax.

Als Arne Slot rouleert, dan is dat om enkele spelers rust te geven met het oog op de return in de hoofdstad van Italië. Een verandering van de links- of rechtsback, waar Marcus Pedersen en Marcos López kunnen staan, of de links- of rechtsbuitenpositie is het meest logisch. Ook daarin zit Slot het meest ruim in zijn jasje, met Javairo Dilrosun en Igor Paixao die kunnen starten. Of het kunstgras nog meespeelt in de keuze om Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner te laten beginnen, is niet bekend.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökcü; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

Ajax

Ook trainer John Heitinga voert normaliter geen wijzigingen door in de opstelling voor het treffen met FC Emmen zondagavond. Er was geen midweekse wedstrijden en net als vorig weekend is Mohammed Kudus nog niet inzetbaar. Daardoor wordt Steven Berghuis opnieuw op rechtsbuiten verwacht, waardoor er opnieuw plek is voor Florian Grillitsch op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Berghuis, Tadic, Bergwijn

PSV

Trainer Ruud van Nistelrooij kondigde aan geen rekening te houden met de komende weken en tegen FC Volendam in de sterkste opstelling voor de dag te komen. Die is waarschijnlijk wel op twee plekken anders dan een week eerder: Jarrad Branthwaite en Guus Til krijgen de voorkeur boven André Ramalho en Fábio Silva. Mogelijk krijgen Érick Gutiérrez, Ibrahim Sangaré en Guus Til eerder rust als de wedstrijd daar ruimte voor biedt, omdat zij op scherp staan voor de ontmoeting met Ajax.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Branthwaite, Boscagli, Van Aanholt; Gutiérrez, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons