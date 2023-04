Slot met Feyenoord 'waakzaam' richting Cambuur; goed nieuws over sterkhouder

Arne Slot kan met zijn Feyenoord aanstaande zondag een nieuwe stap zetten richting het kampioenschap in de Eredivisie. De trainer weet echter dat een bezoekje aan hekkensluiter SC Cambuur in de titelstrijd niet gemakkelijk wordt. Slot kreeg voorafgaand aan de wedstrijd in Leeuwarden wel goed nieuws over Lutsharel Geertruida.

De rechtsback van de Rotterdammers kreeg donderdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen AS Roma wat last van de spieren. Slot verzekerde vrijdag echter dat er geen sprake is van een blessure en dus is Geertruida er gewoon bij als Feyenoord op bezoek gaat bij de droger van de rode lantaarn. De bezoekers moeten het daar nog wel doen zonder de langdurig geblesseerden Quinten Timber en Patrik Wålemark en Mimeirhel Benita.

Cambuur staat op de laatste plaats van de Eredivisie en moet een gat van acht punten zien weg te poetsen in de strijd tegen degradatie. Daar heeft de ploeg van Sjors Ultee nog zes wedstrijden voor. "Dat betekent dat ze net als wij de punten hard nodig hebben, iets waar wij waakzaam voor moeten zijn. Cambuur heeft de laatste jaren mooi en leuk voetbal gespeeld en zich goed gepresenteerd in de Eredivisie", aldus Slot op de clubwebsite.

Slot richt zijn pijlen na de 1-0 zege op Roma dus vol op succes in Friesland. Hij weet dat Cambuur het daar ook grote clubs erg lastig kan maken. "Dit seizoen hebben ze het moeilijk, maar thuis slagen ze er alsnog vaak in het de grote clubs lastig te maken. Zie bijvoorbeeld de overwinning op PSV, terwijl AZ en FC Twente pas laat in de wedstrijd het verschil maakten." Cambuur en Feyenoord trappen zondagmiddag om 16.45 uur af.