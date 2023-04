De opmerkelijke reeks van Manchester United richting de halve finale van de FA Cup

Manchester United speelt zondag tegen Brighton & Hove Albion om een plek in de finale van de FA Cup. Een opmerkelijke reeks heeft de ploeg van Erik ten Hag naar de halve eindstrijd gebracht. Samen met Jack’s werpt FCUpdate.nl een blik op de route van Manchester United naar de halve finale.

Het toernooi begon voor Manchester United met een wedstrijd tegen Everton, die met 3-1 werd gewonnen. In de daaropvolgende ronde werd Reading met dezelfde cijfers verslagen. Ook de achtste finale tegen West Ham United eindigde in een 3-1 zege voor de ploeg van Ten Hag. En de kwartfinale tegen Fulham? Je raadt het al: Manchester United won wederom met 3-1.

Tegen Brighton & Hove Albion wordt er voor de eerste keer dit seizoen niet door Manchester United op Old Trafford gespeeld in de FA Cup. Wembley is het decor van de halve finale van het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. Manchester United zal volgens Jack’s als underdog aantreden in Londen. De odd voor een zege van The Red Devils binnen reguliere speeltijd is vastgesteld op 2.95. Inzetten op een zege zonder verlenging van Brighton levert 2.30 keer de inzet op.

Manchester United kreeg deze week een mentale tik te verwerken. De Engelse grootmacht gaf niet thuis tegen Sevilla en werd door een 3-0 nederlaag uitgeschakeld in de Europa League. In de Engelse bekertoernooien is Manchester United nog ongeslagen. In februari werd er zelfs beslag gelegd op de League Cup. Denk je dat Manchester United de finale - al dan niet in de verlenging of via penalty's - bereikt? Zet in en win 2.00 keer de inzet.

