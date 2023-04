Derksen: 'Hij is het niveau van een reclamebordverkoper van de plaatselijke warme bakker nooit ontgroeid'

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Jan van Halst wordt voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen van Ajax. De 53-jarige Van Halst is volgens het boegbeeld van Vandaag Inside 'totaal ongeschikt' om die functie te vervullen.

"Jan van Halst heeft veel functies gehad bij FC Twente, maar hij heeft er niet één goed ingevuld", begon Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside zijn relaas. "Hij is het niveau van een reclamebordverkoper van de plaatselijke warme bakker nooit ontgroeid. Het is ook een demagoog die precies zegt wat de goegemeente om hem heen wil horen. Als hij nou ergens totaal ongeschikt voor is, dan is dat wel om plaats te nemen in de raad van commissarissen van Ajax. Wat Ajax doet, hebben ze eerst met de technische staf gedaan. Middelmaat binnenhalen. Meelullers, mooipraters, zoals Jan van Halst. Die heeft tot nu toe in zijn carrière bewezen dat hij helemaal niks kan. Onbegrijpelijk."

Volgens Derksen gebeuren er wel meer gekke dingen bij Ajax. Zo heeft de aanstelling van Pier Eringa als voorzitter van de raad van commissarissen bij hem de wenkbrauwen doen fronsen. "En Michael van Praag vertelt in een stuk in De Telegraaf dat nu alles in orde komt, want Eringa is geweldig omdat hij een provinciaal ziekenhuis heeft geleid. Dan denk ik: waarom is die man de grote redding van Ajax? Hij weet niks van voetbal. Het eerste wat hij doet is Jan van Halst binnenhalen. Nou, dan kan Pier Eringa mij eerlijk gezegd gestolen worden."

Derksen is ervan overtuigd dat Van Praag zijn uitspraken over Eringa niet zomaar heeft gedaan. "Of hij heeft hem binnengehaald, of het is een vriendje van hem. Het was zo doorzichtig. Eringa heeft zich nooit laten zien in de voetballerij. Ik weet niet of Ajax er wat aan heeft. Aan Jan van Halst hebben ze in elk geval niks."