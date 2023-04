Dest ontbrak om merkwaardige reden in Napels: 'Ook in Milaan mislukt'

AC Milan plaatste zich dinsdagavond voor de eerste keer sinds 2007 voor de halve finales van de Champions League. Dat deed de regerend kampioen van Italië zonder Sergiño Dest. De rechtsback maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van FC Barcelona naar AC Milan, maar heeft daar nog geen potten kunnen breken. Het succes in de Champions League ging volledig aan zijn neus voorbij: hij kreeg vrijbrief voor een vriendschappelijke interland.

Na een veelbelovend debuutseizoen bij Ajax transfereerde Dest in de zomer van 2020 naar FC Barcelona. De vleugelverdediger kon onder toenmalig trainer Ronald Koeman rekenen op de nodige speeltijd, maar na het ontslag van de Nederlandse oefenmeester en de aanstelling van Xavi Hernández verdween hij meer en meer uit beeld. AC Milan nam hem afgelopen zomer dus op huurbasis over van FC Barcelona, maar ook in Italië komt hij er niet aan te pas. Dest kwam tot op heden pas veertien keer in actie voor AC Milan.

Dinsdagavond tijdens de return tegen Napoli in de kwartfinales van de Champions League was hij er dus helemaal niet bij. Niet omdat hij niet fit genoeg was om in actie te komen, maar omdat hij van AC Milan toestemming had gekregen om af te reizen naar de Verenigde Staten voor een oefeninterland tegen Mexico. Die staat voor komende nacht 04.00 uur Nederlandse tijd op het programma. Met andere woorden: AC Milan-trainer Stefano Pioli had de vleugelverdediger niet nodig. En dat was zeker niet voor het eerst in de tweede seizoenshelft. Dest kwam in de Serie A voor het laatst op 24 januari in actie.

Freelance journalist en volger van het Italiaanse voetbal Willem Haak weet het zeker. 'Dest is ook in Milaan mislukt', tweet hij. De oud-speler van Ajax lijkt zodoende bezig aan zijn laatste maanden in Italië. Hij sluit na dit seizoen normaliter in eerste instantie aan bij FC Barcelona, maar zijn toekomst ligt mogelijk buiten Catalonië.