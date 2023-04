'Barcelona wil Dest verlossen uit uitzichtloze situatie en betrekken in ruildeal met Atletico'

Het huwelijk tussen FC Barcelona en Sergino Dest lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Trainer Xavi Hernández ziet geen toekomst meer in de oud-Ajacied, die op dit moment verhuurd wordt aan AC Milan. De Catalanen willen Dest mogelijk betrekken in een ruildeal met Atletico Madrid-aanvaller Yannick Carrasco, dat meldt het Spaanse Sport.

Barcelona maakt er geen geheim van dat het zich maar wat graag wil versterken met de Belgische aanvaller. Barça verkeert in financiële onzekerheid en wil zo min mogelijk geld investeren in de selectie voor het volgende seizoen. Voor vijftien miljoen euro kan de huidige koploper van de LaLiga zich versterken met Carrasco, maar Barcelona wil door middel van een ruildeal met Dest dat bedrag verlagen.

Uitzichtloze situatie

Dest komt zoals gezegd niet meer voor in de plannen van Xavi. De rechtsback kent een zeer teleurstellende uitleenbeurt aan AC Milan, waar hij slechts acht keer in actie kwam. Omdat Atletico Madrid naar verluidt op zoek is naar een versterking op de rechtsback-positie, kwam Barcelona op het idee om een ruildeal voor te stellen. Daarmee halen ze de kosten van Carrasco omlaag en zijn ze zelf verlost van Dest.

De Amerikaanse rechtsback kwam in de zomer van 2020 over van Ajax. Dest had het seizoen daarvoor zijn debuut gemaakt in de hoofdmacht van de Amsterdammers en kwam in totaal tot 28 officiële wedstrijden. Bij Barcelona kende een prima start. In twee seizoenen speelde hij liefst 51 competitiewedstrijden. In de zomer belandde de verdediger echter op een zijspoor werd hij verhuurd aan AC Milan.