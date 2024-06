AC Milan legt contact: Feyenoorder met waanzinnige ontwikkeling moet gehaald worden

AC Milan heeft de eerste contacten gelegd met het management van Feyenoord-middenvelder , zo weet Matteo Moretto te melden. De Italiaanse topclub hoopt Wieffer te overtuigen van een overstap naar Milaan en heeft daarom een aantal dagen geleden contact gelegd met de speler en zijn entourage.

Wieffer staat er goed op in het buitenland, waaronder bij AC Milan. De middenvelder van Feyenoord heeft in de afgelopen seizoenen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het niet gek zou zijn als de in Borne geboren voetballer deze zomer vertrekt uit De Kuip. In de winterstop was Atlético Madrid al in de markt voor Wieffer, maar destijds kwam een transfer er niet van. Nu is AC Milan in de markt.

Ondanks dat de Milanezen geïnteresseerd zijn in Wieffer, hebben de beleidsbepalers zich nog niet met een concreet voorstel gemeld bij Feyenoord. Dat weet 1908.nl te melden. Ere ligt nog geen concrete aanbieding op tafel in De Kuip. De Italianen zouden de transferwaarde van Wieffer inschatten tussen de twintig en dertig miljoen euro. Als AC Milan zich meldt in Rotterdam, lijkt het aannemelijk dat dergelijke bedragen op tafel worden gelegd.

Vooralsnog is dat niet het geval, want een concreet bod ligt er niet. Daarnaast zal Wieffer zich focussen op het herstel van zijn blessure. De middenvelder raakte tegen het einde van het seizoen geblesseerd aan zijn bovenbeen en moest daarom het EK in Duitsland laten schieten.

